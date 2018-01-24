فيديو يكشف مضاربة عنيفة بين عدد من المقيمين في حي النسيم بالرياض
أظهر مقطع فيديو مضاربة جماعية عنيفة بين عدد كبير من الأشخاص، وذكر متداولوه أن المتشاجرين من الجنسية السورية، وكانت الواقعة بإحدى الحدائق في حي النسيم بالعاصمة الرياض.
وبيّن الفيديو عدداً كبيراً من الأشخاص يشتبكون مع بعضهم في شجار عنيف، وألقى أحدهم حجراً فيما كان آخر يحمل عصا غليظة، وحاول عدد من المتواجدين تفريقهم دون جدوى.
الهواوي[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 23 دقيقة
والله صارت مهزله لابد الضرب من حديد على من كل شارك في المضاربه
في الدول الأوربية يسجن ويغرم مالياً ويعاقب بتنظيف الاماكن العامة
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 3257 ] نشر منذ 23 دقيقة
ربما بسبب معاكستهم للنساء
شبت المعركة
بعض المتنزهات خاصة بالعوائل
ويش جاب بعض الشباب فيها سواء مقيم او سعودي
مع ان نظام دولتنا الرشيدهـ حفظها الله يمنع تواجد
الشباب في الأماكن الخاصة بالعوائل وتم وضع لوحة إررشاديه يمنع
تواجد غير العوئل داخل الحدائق والمتنزهات
اجل ليه ياخوي الله يهديك تحط نفسك في مواطن الشك والشبهات
وتحضر معاك شلة دشير وهياط وزعاق وحكي فاضي
تعاكس وتزعق وحركات غير اخلاقية
وتضايق خلق الله وتجلس تناظر وتعاكس يمين وشمال
اليس لك عرض اخت شرف