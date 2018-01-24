فيديو يكشف مضاربة عنيفة بين عدد من المقيمين في حي النسيم بالرياض

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو مضاربة جماعية عنيفة بين عدد كبير من الأشخاص، وذكر متداولوه أن المتشاجرين من الجنسية السورية، وكانت الواقعة بإحدى الحدائق في حي النسيم بالعاصمة الرياض.

وبيّن الفيديو عدداً كبيراً من الأشخاص يشتبكون مع بعضهم في شجار عنيف، وألقى أحدهم حجراً فيما كان آخر يحمل عصا غليظة، وحاول عدد من المتواجدين تفريقهم دون جدوى.