مدرسة بألمانيا تشهد واقعة طعن طالب لزميله بحنجرته

برلين(صدى):

شهدت أحد المدارس الألمانية واقعة طعن طالب لآخر في حنجرته، وألقت الشرطة القبض على فتى يبلغ 15 عاما مشتبه به.

ووفقًا لبيان النيابة العامة ،الفتى المشتبه به كان قد أتى إلى المدرسة برفقة والدته من أجل موعد مع مساعِدة اجتماعية ،وهو معروف لدى الشرطة بسبب طبعه العدائي، كان مقررا أن يُعاد دمجه فى هذه المدرسة بعد أن كان التحق بمدرسة أخرى.

وخلال انتظاره لرؤية المساعدة الاجتماعية دخل في عراك مع الفتى الآخر البالغ من العمر14 عاما والذي كانت تربطه به علاقة سيئة سابقا، وأقدم على قتل هذا الأخير بطعنة من سكين فى حنجرته.