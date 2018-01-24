سفارة المملكة في واشنطن تحتضن معرض “وجهة نظر امرأة”

عادل الحربي (صدى):

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، افتتح نائب رئيس البعثة الأستاذ سامي السدحان في مقر السفارة في واشنطن معرض “وجهة نظر امرأة” لعدد من خريجات وطالبات جامعة دار الحكمة.

وأشاد السدحان في كلمة خلال حفل الافتتاح بالدور المهم الذي تقوم به جامعة دار الحكمة في إيجاد وتوفير الفرص للنساء في جميع مناطق المملكة وعلى مدى أكثر من 15 عاما ، موضحا أن المعرض يظهر أعمال الفتيات في تصوير وطن متفائل بشكل متزايد نحو مشاركة العالم في مختلف مناحي الحياة.

وعبر السدحان عن شكره لخريجات وطالبات جامعة دار الحكمة لمشاركة الجميع بآمالهم وأحلامهم وخيالهم عبر مشروعاتهم الفنية.

من جانبها? عبرت مديرة جامعة دار الحكمة الدكتورة سهير حسن القرشي عن سعادتها بمشاركة الجميع في الاحتفاء بالمبدعات السعوديات.

وأوضحت أن المعرض هو عبارة عن رسالة حب وسلام من جميع نساء المملكة إلى العالم? مشيرة إلى أن خريجات وطالبات جامعة دار الحكمة يردن أن يعبرن عن أحلامهن وطموحاتهن عبر الفن.

واحتوى المعرض على عدد من مشروعات التخرج للطالبات الخريجات والطالبات اللواتي على وشك التخرج حيث تراوحت هذه الأعمال ما بين الكتب التثقيفية بأسلوب قصصي مشوق أو عبر الصور الممزوجة بالرسومات أو أفلام الرسوم المتحركة التعليمية والتثقيفية أو الرسومات المختلفة والتطبيقات الارشادية والترفيهية الذكية المرتبطة بالهواتف المحمولة والاجهزة اللوحية.

حضر حفل الافتتاح عدد من المسؤولين في الخارجية الأمريكية وعدد من سفراء الدول العربية والإسلامية والصديقة لدى الولايات المتحدة وجمهور مهتم بالفن.