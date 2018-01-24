ضوابط الدعم وآلية احتساب مقدار الاستحقاق في “حساب المواطن”

عادل الحربي (صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، أمس الثلاثاء، عن ضوابط الدعم التي توضح الفئات المستهدفة وشروط الأهلية، وكذلك أتاح آلية احتساب مقدار الاستحقاق.

ونشر الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن ضوابط الدعم المقدم من خلال البرنامج، مشيراً إلى أنها توضح الفئات المستفيدة من البرنامج، وشروط الأهلية، ومعايير الاستحقاق، إضافةً إلى تفصيل قواعد التنفيذ الأساسية؛ تقنيناً لحقوق المستفيدين وما عليهم من التزامات.

وأبان الموقع الرسمي مقدار الاستحقاق المقدم، من خلال حالات الاستحقاق المحتملة، وشروط وكيفية إيداع الاستحقاق للمستفيد، والتفريق بين فئتي الاستحقاق الكامل والجزئي وعدم الاستحقاق.