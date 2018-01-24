فوائد قشر الموز..أبرزها علاج حب الشباب والقضاء على التجاعيد

متابعات(صدى):

يعلم المعظم الفوائد العديدة للموز كفاكهة، ولكن لا يعلم الجميع أهمية الخطوط الرفيعة الملتصقة بالموز وقشرته.

فبحسب صحيفة ” ديلى ميل ” فإن لتلك الخطوط أهمية غذائية فهي تنقل العناصر الغذائية وتوزعها في العديد من النباتات والفواكه أبرزها الموز لكي يستفيد منها كل من يتناولها كما تعد تلك الخطوط غنية بالألياف أكثر من الموزة الكاملة.

و لقشرة الموز فوائد عديدة أبرزها علاج حب الشباب ويمكنك تدليك البشرة جيدا مرة أو مرتين يوميا وستلاحظين الفرق .

كما يساعد أيضا على تخلص البشرة من التجاعيد ويمكنك أن تمزجي قشور الموز بالبيض ووضعها على الوجه لمدة 10 دقائق فقط ويشطف الوجه بالماء الدافئ وسوف تلاحظين الفرق .

يشفي من لدغات الحشرات، فعندما يدلك أماكن لدغ الحشرات فورا بقشور الموز يساعد بشكل كبير على التخلص من الأحمرار والشفاء والألتهاب .