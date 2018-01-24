حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

عادل الحربي (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئياً الى غائمة على شمال غرب وغرب المملكة وكذلك على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة تشمل الاجزاء الساحلية منها . وتبقي الرؤية الافقية غير جيدة بسبب العوالق الترابية على مناطق الشرقية، الرياض والاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط. وجنوبية غربية الى جنوبية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج, بيما تكون حركة الرياح على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج .