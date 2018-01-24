تسجيل أطول ناقة في العالم 190 سم بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل
تسجل اليوم الأربعاء أطول ناقة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثانية، بموسوعة جينيس للأرقام القياسية بطول بلغ ثلاثة أمتار، محطمًا الرقم السابق البالغ 190 سنتيمترًا.
الناقة الفائزة ضمن مجموعة “إبل الطوارق”، وأصغر جمل، والجمل أبو سنامين، وهي علامة فارقة في فعالية “نوادر الإبل”.
وذكر المشرف بالمهرجان على فعالية “الإبل ونوادرها”، فارس الدلبحي، أن هذه الناقة تعتبر الأطول بالعالم، لونها أصفر، وعمرها ثماني سنوات، وهي لصاحبها سلطان الرشيدي من حائل، الذي لديه ناقتان أخريان من نفس السلالة، إلا أنهما ليستا بنفس الطول.
تهجين[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 35 دقيقة
كيفيه تهجين جمل أبو سنامين مع سنام واحد
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2249 ] نشر منذ 29 دقيقة
اااااه لو كان بيدي سلطه لكااااااان———-
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3257 ] نشر منذ 12 دقيقة
الله يهديك الحين تصيبها العين
الله ستر عليها وحا فظها معززهـ مكرمةهـ وانت عييت إلا بموسوعة جينيس للأرقام
العين حق فيه عالم شغالة تنزل الطير من السماء من الحسد
عالم بعضها لا يقول ما شاء الله تبارك الله وانت تحب الدعاية لناقه مسكينة
اعرف رجال شايب في الستين يقود شاص ان مريت بسيارتك تسرع
يناظر نظرة فقط بعيونه في كفرات السيارة يسلخها سلخ ؟؟
تقول يطلع من عيونه شرار والعياذ بالله
هذا الشايب مشهور بالعين الكثير يتحصن ويحاول يتجنبه بقدر الإستطاعة
في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : ” كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين ” ، وأخرج مسلم وأحمد والترمذي وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين ، وإذا استغسلتم فاغسلوا ” صححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( 1251 ) .
وأخرج الإمام أحمد والترمذي ( 2059 ) وصححه ، عن أسماء بنت عميس أنها قالت : يا رسول الله ، إن بني جعفر تصيبهم العين ، أفنسترقي لهم ؟ ، قال : نعم ، فلو كان شيء سابق القدر لسبقته العين . وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغسل منه المعين . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .