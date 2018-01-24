تسجيل أطول ناقة في العالم 190 سم بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل

عادل الحربي (صدى):

تسجل اليوم الأربعاء أطول ناقة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثانية، بموسوعة جينيس للأرقام القياسية بطول بلغ ثلاثة أمتار، محطمًا الرقم السابق البالغ 190 سنتيمترًا.

الناقة الفائزة ضمن مجموعة “إبل الطوارق”، وأصغر جمل، والجمل أبو سنامين، وهي علامة فارقة في فعالية “نوادر الإبل”.

وذكر المشرف بالمهرجان على فعالية “الإبل ونوادرها”، فارس الدلبحي، أن هذه الناقة تعتبر الأطول بالعالم، لونها أصفر، وعمرها ثماني سنوات، وهي لصاحبها سلطان الرشيدي من حائل، الذي لديه ناقتان أخريان من نفس السلالة، إلا أنهما ليستا بنفس الطول.