بالصور..رضيع يبتلع 16 إبرة

طشقند(صدى):

في واقعة غريبة، تم العثور على 16 إبرة خياطة بالصدفة بجسد طفل رضيع يبلغ من العمر 11 شهرًا فقط، وأوضحت الأشعة أن الإبر تراكمت في قلبه والرقبة والعمود الفقري والقولون.

كانت الأم قد نقلت ابنها الرضيع إلى مستشفى في منطقة فرجانة في اوزبكستان ،حيث كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وكان لديه مشاكل في التبول ويعانى من الالتهاب الرئوي، وتم اكتشاف وجود الإبر بعد خضوعه للأشعة السينية.

وأجرى الاطباء عملية جراحية مدتها تسع ساعات لإنقاذ روح الرضيع تم خلالها إزالة 13 من الإبر من جسم الطف، ومن المقرر ان يجرى حاليا عملية ثانية لازالة ما تبقى من ابر.

وأكد الأطباء استحالة قدرة الطفل على ابتلاع تلك الإبر بنفسه، متوقعين أنه تم إجباره على بلعها بقصد.