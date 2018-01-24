أتليتكو مدريد يودع كأس إسبانيا بعد خسارته من أشبيلية

نواف السالم(صدى):

ودع فريق أتليتيكو مدريد كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد خسارته 3-1 أمام أشبيلية في إياب دور الثمانية أمس الثلاثاء ليتفوق المنافس 5-2 في مجموع المباراتين.

وكانت كأس الملك تمثل أفضل فرصة لأتليتيكو لإحراز لقب هذا الموسم في ظل التأخر بفارق 11 نقطة عن برشلونة متصدر الدوري الإسباني.

وتقدم أشبيلية بهدف بعد 23 ثانية عن طريق المدافع سيرجيو إسكوديرو وأضاف إيفر بانيجا وبابلو سارابيا هدفين ليحسم الفريق الانتصار.

وأعاد أنطوان جريزمان الأمل لأتليتيكو بتسديدة بعيدة المدى بقدمه اليمنى بعد مرور 13 دقيقة ليدرك التعادل وسط تساؤلات حول سبب تقدم الحارس سيرجيو ريكو عن مرماه.

وتمكن الفريق الأندلسي صاحب الأرض من استعادة التقدم عن طريق ركلة جزاء نفذها بانيجا بعدما احتساب خطأ من ساؤول نيجيز ضد خواكين كوريا.

وسجل أتليتيكو الهدف الثالث من هجمة مرتدة بواسطة سارابيا قبل عشر دقائق من نهاية الوقت الأصلي.