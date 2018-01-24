 بعد الجدل حول قضية “نساء المتعة “..رئيس وزراء اليابان ينوي حضور الأوليمبياد

طوكيو(صدى):

أكد مصدر بالحكومة اليابانية ،اليوم الأربعاء، عن نية رئيس الوزراء ” شينزو آبي لحضور الألعاب الأولمبية الشتوية،، وذلك بعد أن أفادت تقارير أولية بأنه لن يحضر الألعاب احتجاجا على موقف سول بشأن ” نساء المتعة “.

كان رئيس الوزراء الياباني صرح بإنه يرغب في حضور الأولمبياد لأسباب منها أن يخبر نظيره الكوري الجنوبي بأنه لا يمكن أن يقبل دعوة سول لاتخاذ المزيد من الخطوات لمساعدة “نساء المتعة”.

يذكر أن رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، أعلن الخميس الماضي، أن اتفاق قصية ” نساء المتعة ” مع اليابان يشوبه قصور خطير، ما يثير الشك حول العلاقات بين البلدين.

وأوضح بيان لقصر الرئاسة الكوري الجنوبي، أن هذا الاتفاق لا يلبي احتياجات الضحايا ولا يحل القضية، قائلًا ” هذا الاتفاق اتفاق سياسي يستثني الضحايا والعامة وينتهك المبادئ العامة للمجتمع الدولي فيما يخص حل القضايا التاريخية “.

ومن جانبها أكدت اليابان أن أي محاولة لتعديل الاتفاق ستعقد العلاقات، وقال وزير الخارجية الياباني إن التسوية جاءت نتاج مفاوضات شرعية .

وكانت كوريا الجنوبية اتفقت مع اليابان في 2015 بشأن نساء المتعة وهن اللاتي أجبرن على العمل في بيوت للدعارة للجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية، والذي اعتذرت من خلاله اليابان لنساء المتعة السابقات، وقدمت مليار ين لصندوق يقدم المساعدة لهن على أن تحل المشكلة نهائيًا إذا نفذ الطرفين التزاماتهما.