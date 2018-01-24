أبا الخيل: تجاوزات متعددة ترتكبها بعض المدارس الأهلية بحق العمالة

عادل الحربي (صدى):

أكد خالد أبا الخيل متحدث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه توجد تجاوزات متعددة ترتكبها بعض المدارس الأهلية بحق العمالة (المعلمون والإداريون) المتواجدة بها، قائلا: نعم هناك مدارس لم تلتزم بالعقود والجولات التفتيشية تتم بشكل يومي على هذه المدارس ونخالفها”.

وأوضح أبا الخيل، في تصريحات لبرنامج “معالي المواطن” على قناة “إم بي سي”، أن قرارات صدرت منذ فترة قليلة بمخالفة 20 مدرسة بمبلغ تجاوز 3 ملايين ريال، موضحا أن هناك مدرسة كبيرة جدًا بالرياض فصلت نحو 97 معلمًا ومعلمة وقد رفعنا قضية في ديوان المظالم لاسترداد كل المبالغ التي تم دفعها لها من عام 2012 وحتى الآن.