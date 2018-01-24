تحديث لـ” بوكيمون جوو ” بشخصيات جديدة
تشهد لعبة ” بوكيمون جو ” التي حطمت الأرقام القياسية على الإنترنت منذ طرحها من عامين، إطلاق تحديث جديد يحتوي على شخصيات بوكيمون جديدة، في الساعات القليلة القادمة.
وفيما يلي نستعرض أشهر الشخصيات الجديدة التى ستنضم في اللعبة:
1- Cacnea
2- Cacturne
3- Numel
4- Camerupt
5- Aron
6- Lairon
7- Aggron
8- Trapinch
9- Vibrava
10- Flygon
11- Whismur
12- Loudred
13- Exploud
14- Solrock
15- Lunatune
يذكر أن اللعبة أصبحت هوسًا للملايين حول العالم، وتسببت في حوادث قتل عدة بسبب البحث على شخصيات “البوكيمون” الجديدة في الشوارع.
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