تحديث لـ” بوكيمون جوو ” بشخصيات جديدة

متابعات(صدى):

تشهد لعبة ” بوكيمون جو ” التي حطمت الأرقام القياسية على الإنترنت منذ طرحها من عامين، إطلاق تحديث جديد يحتوي على شخصيات بوكيمون جديدة، في الساعات القليلة القادمة.

وفيما يلي نستعرض أشهر الشخصيات الجديدة التى ستنضم في اللعبة:

1- Cacnea

2- Cacturne

3- Numel

4- Camerupt

5- Aron

6- Lairon

7- Aggron

8- Trapinch

9- Vibrava

10- Flygon

11- Whismur

12- Loudred

13- Exploud

14- Solrock

15- Lunatune

يذكر أن اللعبة أصبحت هوسًا للملايين حول العالم، وتسببت في حوادث قتل عدة بسبب البحث على شخصيات “البوكيمون” الجديدة في الشوارع.