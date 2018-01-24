السماح لمبتعث سعودي بالعودة للوطن بعد براءته من ذبح أمريكية في كندا

عادل الحربي (صدى):

سمحت السلطات الكندية أمس الثلاثاء بسفر المبتعث السعودي “ثامر حميد المستادي” المتهم بمحاولة ذبح طالبة أمريكية، إلى المملكة بعد خروجه من الحجز وتبرئته من التهمة.

وقالت المصادر وفقًا لوسائل إعلام كندية، أن أسرته أبلغت السلطات الكندية بأنها ستتولى معالجة حالة ابنهم في مدينة جدة.

وأشارت إلى أن والدي المبتعث كانا يعيشان معه في مقاطعة بريتش كولومبيا خلال العام الماضي لتقديم يد العون له في الأزمات التي واجهها بعد الحادث.

وكان المستادي البالغ من العمر 18 عاماً قد تمت تبرئته من محاولة قتل زميلته الأمريكية؛ لإصابته باضطراب عقلي، وقد تم إيداعه لفترة في مستشفى للطب النفسي بكندا.