حزبي معارضة ألمانيين يطالبا بوقف تصدير السلاح لأردوغان

دمشق(صدى):

على خلفية استخدام الجيش التركي دبابات ألمانية من نوع ” ليوبارد ” في العملية العسكرية على منطقة عفرين السورية، طالب حزبا الخضر واليسار الألمانيان المعارضان بتجميد التعاون العسكري مع تركيا.

وانتقدت خبيرة شؤون الدفاع بحزب الخضر المعارض، استخدام مدرعات ألمانية في العمليات العسكرية التركية، قائلة :” الوقف الفوري لجميع صادرات الأسلحة إلى تركيا تأخر طويلا “.

كما وجه حزب اليسار الألماني المعارض بضروره الاحتجاجات المناهضة للعملية العسكرية التركية.

وأكد الحزب أن الحرب الجديدة لنظام أردوغان ضد الأكراد في سوريا تعد جريمة مخالفة للقانون الدولي.