تحذير من ” الجوازات ” حول خطورة إفشاء كلمة المرور الخاصة بـ ” أبشر ” لأي شخص

علي القحطاني (صدى):

حذّرت المديرية العامة للجوازات المستفيدين من موقع ” أبشر ” من إفشاء كلمة المرور الخاصة بحساباتهم، والعمل على تغييرها بشكل مستمر خشية استغلالها من الغير، واستخراج موافقات سفر بدون علم رب الأسرة.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم الجوازات العقيد عبدالله آل هادي وفقاً لـ “عاجل”، أن خدمة أبشر تحوي خدمات ذات طابع شخصي كالاطّلاع على سجلات المواطن وأفراد عائلته وسجلات السفر، إضافة إلى الخدمات التفاعلية، مشيراً إلى خطورة إفشاء الرقم السري لأي شخص أو جهة مهما كان.

وأضاف آل هادي أن الجوازات دائماً ما تؤكد على المستفيدين من الخدمة بعدم الثقة بأي شخص وإعطائه الرقم السري، وعلى مّن يفقد كلمة المرور أن يعيد تعيينها من خلال الأيقونة المخصصة لذلك في النظام.