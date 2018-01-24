بالفيديو..إخواني يعترف بخيانته للمملكة ويحذر من سفر السعوديين إلى تركيا

علي العنزي(صدى):

حذر أحد رموز تنظيم الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي ” توتير” المدعو أحمد بن سعيد المواطنين من السفر إلى تركيا وذلك بعد تعرضه للسرقة هناك، كما اعترف بن سعيد بأنه رخيص يتم شرائه بالمال من قبل تركيا والقنوات المعادية للسعودية بـ100 دولار.

وفي تسجيل صوتي له، بثه حساب “الردع السعودي” وتداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال أحمد بن سعيد : إنه فوجئ بالفندق في تركيا سحب 15 ألف ريال واستمر في السحب حتى قيل له أن الحد الائتماني انتهى، ثم تم سحب من الحساب الثاني 18 ألف ريال واخترق الباسورد الخاص به”.

وأضاف بن سعيد في التسجيل أنه متواجد في أسطنبول منذ شهر والتقى فيه بعدد من القنوات التركية مؤكدا أنه تمت سرقته ب1500 ليرة و100 دولار مكافأة أعطتها له قناة “الرافدين” .