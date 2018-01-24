المخلافي: الحوثيون يماطلون ولا نية لديهم في تحقيق السلام

فهمي محمد(صدى):

أكد وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، أن الحوثيون يماطلون ولا يريدون تحقيق السلام، مشيرًا إلى رفضهم لكل ما قدمه لهم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لاستفادتهم من الوضع القائم.

وقال المخلافي إن السلام يحتاج إلى طرفين لتحقيقه وأن ذلك لن يتأتى فى ظل التعنت والمماطلة اللتان تبديهما ميليشيا الحوثي فهم لا تعنيهم معاناة ملايين المواطنين بسببهم.

وأشار إلى أنه على مدى المفاوضات السابقة التى جرت في جنيف، ثم بييل ،وآخرها في الكويت ،والتي وافقت خلالها الحكومة على جميع مقترحات الأمم المتحدة والمبعوث الدولي ولم يوافق الحوثيون على أي منها لأنهم لا نية لديهم ولا رغبة في تحقيق السلام.