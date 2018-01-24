بالفيديو.. قنوات أستراليا تشيد بشجاعة الشاب السعودي أحمد المحيميد
أشادت القنوات الفضائية الأسترالية بشجاعة الشاب السعودي أحمد المحيميد الذي قفز في نهر يارا الأسترالي لينقذ رجل كاد ان يغرق.
ونشر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو لبيان شجاعة المواطن السعودي.
القنوات الفضائية الاسترالية تشيد بشجاعة الشاب السعودي #أحمد_المحيميد الذي قفز في نهر يارا الاسترالي لينقذ رجل كاد ان يغرق.
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هذا الفيديو لن يتناقله قطيع جلد الذات والمتحلطمين والمحبطين في الداخل السعودي ولو كان هذا الشاب السعودي اجنبي لتناقلوه وقالوا: شاهدوا الغرب كيف يتعاملون. pic.twitter.com/e4LDAGT5zt
— الردع السعودي 🇸🇦 (@Alrad3sa) ٢٣ يناير، ٢٠١٨
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26017 ] نشر منذ 2 ساعتين
إي شخص يواجهه نفس الموقف
أكيد بيسوي نفس التصرف🤗🤗🤗