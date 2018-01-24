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بالفيديو.. قنوات أستراليا تشيد بشجاعة الشاب السعودي أحمد المحيميد

بالفيديو.. قنوات أستراليا تشيد بشجاعة الشاب السعودي أحمد المحيميد
خالد الضبيبي(صدى):

أشادت القنوات الفضائية الأسترالية بشجاعة الشاب السعودي أحمد المحيميد الذي قفز في نهر يارا الأسترالي لينقذ رجل كاد ان يغرق.

ونشر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو لبيان شجاعة المواطن السعودي.


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