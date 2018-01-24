” البصل بالعسل ” يقي من الإصابة بالسرطان

متابعات(صدى):

للبصل فووائد كثيرة، فتناوله يساعد في التصدي لكثير من الأمراض، مثل البرد والأنفلونزا، وأمراض الجهاز التنفسي حيث يمكنك إضافته إلى جميع أنواع السلطات، ويمكنك أيضًا شرب عصير البصل المخلوط بالعسل لعلاج أمراض البرد بشكل فعال.

وفي نفس السياق ذكر موقع ” بولد سكاي ” أن تناول شريحة من البصل بإضافة العسل الأبيض وتركها لمدة ساعة على الأقل وتناولها بعد ذلك، يساعد فى القضاء على مشكلة نمو الجذور الحرة فى الجسم وهو ما يزيد من فرص الإصابة بالسرطان.

فالبصل يساهم في إيقاف نمو الخلايا السرطانية والأورام الخبيثة في الجسم بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة خاصة البصل الأحمر والأصفر.

ويساعد البصل على تقوية المناعة الضعيفة ضد جميع أنواع الأمراض الخطيرة والعادية، وهو مطهر طبيعي للجسم من الفيروسات والبكتيريا.