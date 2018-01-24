زيادة الوزن المفرطة أثناء الحمل قد تصيب الطفل بالتوحد

متابعات(صدى):

كشفت دراسة أمريكية حديثة ،أن الزيادة المفرطة في وزن الأم خلال فترة الحمل يشكل خطرًا على صحة الأم وجنينها.

جاءت الدراسة لتوضح أن المرأة الحامل لا تحتاج إلى تناول أي طعام إضافي لدعم نمو جنينها، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن زيادة الوزن المفرط كانت أكثر شيوعًا لدى النساء اللواتي حملن بأول طفل، كما أن معظم الوزن الزائد يبدأ في الظهور خلال الأسبوع الـ13 من الحمل.

وربطت الدراسة اكتساب الوزن المفرط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري أثناء الحمل ،وارتفاع ضغط الدم وحدوث مضاعفات أثناء الولادة، ويمكن أن يؤثر أيضا على صحة الطفل.

وأوضحت أن الأطفال المولودين لأمهات يعانين من السمنة المفرطة، يزيد لديهم احتمال الإصابة بالتوحد بنسبة 36% ويزيد احتمال إصابتهم بفرط الحركة بنسبة 62%، وفقا لنتائج بحث تابع لجامعة فيرجينيا كومنولث في نوفمبر الماضي.