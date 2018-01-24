 تفاصيل جديدة عن تفجيرات بنغازي.. وإرتفاع عدد الضحايا إلى 30

طرابلس(صدى):

أعلنت مصادر ليبية، عن ارتفاع عدد قتلى تفجير سيارتين مفخختين فى مدينة بنغازي بمحيط مسجد بيعة الرضوان، إلى 30 قتيلاً و40 جريحًا.

كان الناطق باسم القوات الخاصة الليبية العقيد ميلود الزوي، قد أعلن استشهاد آمر سرية القبض والتحري الخاصة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أحمد علي الفيتوري، متأثرًا بجراحه.

ومن جانبه أوضحت مسئولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ببنغازي فاديا البرغثي ، أنه تم استلام جثامين 22 قتيلًا مدنيون وعسكريون، وإسعاف 20 جريح، مؤكدة أن هذه الحصيلة خاصة بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فقط.