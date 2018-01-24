سفير المملكة لدى مصر يقيم حفلاً بمناسبة ذكرى البيعة الثالثة لخادم الحرمين الشريفين

عادل الحربي (صدى):

أقام معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، عميد السلك الدبلوماسي العربي، بمقر السفارة بالقاهرة، اليوم حفلاً بمناسبة ذكرى البيعة الثالثة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، مقاليد الحكم في المملكة.

وألقى معالي السفير قطان كلمة في الحفل، أكد فيها أن مَا وَصِلَت إِلَيه المملكة مِنْ تَطَوُّرٍ وَنَهْضَةٍ فِي المَجَالات كافة في ظِلِّ الْقِيَادَةِ الرَّشيدَةِ لِخَادِمِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – َحْفَظُهُ اللهُ – يَدْعُو لِلفَخْرِ وَالاِعْتِزَاز.

وأضاف أن المَمْلَكَةُ تعيش اليوم حَرَاكًا سِيَاسِيًا وَاِقْتِصَادِيًّا وَاِجْتِمَاعِيًّا، وتَعِيشُ لَحَظَاتٍ اِسْتِثْنَائِيَّةٍ، وَتَشْهَدُ تَحَوُّلَاتٍ غَيْرَ مَسْبُوقَةٍ نَحْوَ مُسْتَقْبَلٍ أَفْضَلَ”.

وأكد معاليه استمرار المَمْلَكَةِ فِي عَهْدِه – أَيَّدَهُ اللهُ – فِي وَضْعِ خِدْمَةِ ضُيُوفِ الرَّحْمَنِ عَلَى رَأْسِ أَوَّلِويَّاتِهَا، مشيرا في هذا السياق إلى تدَشّيَنَ خَادِمُ الحرمين الشَّرِيفَيْنِ – – فِي العَامِ الأَوَّلِ مِنْ حُكْمِهِ الرَّشِيدِ، التَّوْسِعَةَ الثَّالِثَةَ لِلمَسْجِدِ الحَرَامِ، وَالَّتِي تُعَدُّ أَكْبَرُ تَوْسِعَةٍ وَتَأْتِي اِمْتِدَادًا لِلتَوْسُعَاتِ التَّارِيخِيَّةِ السَّابِقَةِ، لِتَصِلَ بِالطَّاقَةِ الاستِيعَابيّةِ لِلحَرَمِ المَكِّيِّ إِلَى نَحْوِ مِلْيُونَيْ مُصَلٍ، والبدء فِي مَشْرُوعِ تَأْهِيلِ بِئْرِ زَمْزَمَ، وكذلك البدء في الرِّحْلَاتُ التَّجْرِيبِيَّةُ لِقِطَارِ الحَرَمَيْنِ السَّرِيعِ، لتَوْفِيرِ وَسِيلَةَ نَقْلٍ آمِنَةٍ وَسَرِيعَةٍ لِلحُجَّاجِ وَالمُعْتَمِرِينَ بَيْنَ المَدِينَتَيْنِ المُقَدَّسَتَيْنِ خِلَالَ مَوَاسِمِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ.

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، أكد السفير قطان أنه َفِي ظِلِّ التَّحَدِّيَاتِ الاسْتِرَاتِيجِيَّةِ وَالتَّهْدِيدَاتِ الأَمْنِيَّةِ وَالاِضْطِرَابَاتِ السِّيَاسِيَّةِ الَّتِي تُوَاجِهُ عَالَمنَا العَرَبِيِّ، فَإِنَّ السِّيَاسَةَ الخَارِجِيَّةَ لِلمَمْلَكَةِ تَتَّسِمُ بِالعَقْلَانِيَّةِ وَالمُوَاجَهَةِ المُبَاشِرَةِ لِلأَزَمَاتِ وَالفَهْمِ الدَقِيقِ لِقَوَاعِدِ السِّيَاسَةِ الدُّوَلِيَّةِ، وَهُوَ مَا أَدَّى لِلحُضُورِ الدُّوَلِيِّ لِلمَمْلَكَةِ وَهِيَ تَسْعَى لِفَتْحِ قَنَوَاتِ التَّوَاصُلِ وَاِحْتِوَاءِ الأَزَمَاتِ.

وأكد أن خَادِمُ الحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ المَلِكُ سَلْمَانُ بِنْ عَبْد العَزِيز منذ توليه الحكم سطر العَدِيدَ مِنْ الإِنْجَازَاتِ مَحَلِيًّا وَدَوْلِيًّا، وَأَصَدَرَ قَرَارَاتٍ حَاسِمَةً وَإِجْرَاءَاتٍ حَازِمَةً عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الدَّاخِلِيِّ وَالخَارِجِيِّ، مِنْ أَهَمِّهَا إِعْلَانُ “عَاصِفَةٌ الحَزْمِ” وَعَمَلِيَّةُ “إِعَادَةُ الأَمَلِ” فِي اليَمَنِ لِلحِفَاظِ عَلَى الشَّرْعِيَّةِ اليَمَنِيَّةِ وَحِمَايَةِ حُدُودِ البِلَادِ مِنْ الأَطْمَاعِ الحُوثِيَّةِ وَالإِيرَانِيَّةِ. وَاِسْتَطَاعَتْ المَمْلَكَةُ أَنْ تُوَحِّدَ الصُّفُوفَ العَرَبِيَّةَ وَالإِسْلَامِيَّةَ لِمُوَاجَهَةِ المَدِّ الإِيرَانِيِّ فِي المِنْطَقَةِ”.

ونوه معاليه بحرص خَادِمُ الحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ عَلَى تَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ بَيْنَ المَمْلَكَةِ العَرَبِيَّةِ السَّعُودِيَّةِ وَدُوَلِ العَالَمِ كافةَ، ووضَعُه -أَيَّدَهُ اللهُ- القَضِيَّةَ الفِلَسْطِينِيَّةَ فِي أَوْلَوِيَّاتِ اِهْتِمَامَاتِهِ، مؤكدا أن القَضِيَّةُ الفِلَسْطِينِيّةُ تظل هي قَضِيَّةُ العَرَب المَرْكَزِيَّةُ وسَتَسْتَمِرُّ المَمْلَكَةُ فِي تَبَّنِيهَا وَدَعْمِهَا إِلَى أَنْ تَقُومَ الدَّوْلَةُ الفِلَسْطِينِيَّةُ المُسْتَقِلَّةُ وَعَاصِمَتُهَا القُدْسُ الشَّرْقِيَّةُ”.

واستعرض معاليه جهود المملكة في مُحَارَبَةِ الإِرْهَابِ وَالتَّطَرُّفِ، وما شهدته المملكة من إنجازات كبيرة في بناء الوطن وتنميته في مختلف الجوانب التعليمية والصحية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وفق رؤية 2030.

حضر الحفل وزراء ومسؤولون في جمهورية مصر العربية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى مصر، ومديرو المكاتب ورؤساء الأقسام بسفارة المملكة وعدد من المواطنين السعوديين وعدد من الشخصيات السياسة والثقافية والإعلامية.