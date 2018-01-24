المدير العام للإيسيسكو يستقبل وفدًا من طلاب الجامعات السعودية

عادل الحربي (صدى):

التقى المديرالعام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة – إيسيسكو- الأمين العام لاتحاد جامعات العالم الإسلامي الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري اليوم في الرباط وفدًا من طلاب الجامعات السعودية المشاركين في الملتقى الرابع للإعلام لطلاب الجامعات السعودية الذي ينظمه الاتحاد العالمي للكشاف المسلم بالتعاون مع الإيسيسكو وبالتنسيق مع اتحاد جامعات العالم الإسلامي التابع لها، في مدينتي الدار البيضاء والرباط خلال الفترة من 20 إلى 27 يناير 2018م.

وترأس الوفد الأمين العام للاتحاد العالمي للكشاف المسلم الدكتور زهير حسين غنيم يرافقه عمداء شؤون الطلاب في جامعة الملك سعود، وجامعة المجمعة، وجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، وجامعة طيبة، وجامعة الجوف .

و رحب الدكتور التويجري خلال اللقاء بأعضاء الوفد وأطلعهم عن أولويات عمل الإيسيسكو في المجالات التربوية والعلمية والثقافية والاتصال، وعن اختصاصات اتحاد جامعات العالم الإسلامي وبرامج عمله .

وأعرب الدكتور غنيم من جهته عن تقديره واعتزازه بعلاقات التعاون المتميزة القائمة بين الإيسيسكو والاتحاد، مبديًا استعداده لتطويرها نحو الأفضل من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.

يذكرأن وفد طلاب الجامعات السعودية زار مقر الإيسيسكو، حيث تضمن برنامج الزيارة عرض شريط وثائقي عن الإيسيسكو، وتقديم عرض عن جهود الإيسيسكو واتحاد جامعات العالم الإسلامي في مجال مواجهة التطرف والعنف وتصحيح المعلومات الخاطئة عن الإسلام في الإعلام الغربي، وتقديم عرض عن مصادر المعلومات المفتوحة على شبكة الانترنت، وتوزيع شهادات المشاركة.