أمريكا تدرج بلجيكي و بريطاني على قائمة الإرهاب

واشنطن(صدى):

قامت الولايات المتحدة الأمريكية، بإدراج شخصين أحدهما بلجيكيًا و الآخر بريطانيًا ،على قائمتها للإرهاب.

و يشتبه في البريطاني ” سيدهارثا دهار ” قيامه بدور منفذ أحكام الإعدام في تنظيم داعش الإرهابي، حيث ذكرت وزارة الخارجية الأميركية، أنه ترك بريطانيا حتى يلتحق بتنظيم داعش في سوريا، ليحل محل منفذ أحكام الإعدام محمد اموازي المعروف بلقب ” الجهادي جون “.

وأعلنت الخارجية الأمريكية أن الرجل الثاني يدعى عبد اللطيف جايني وهو مواطن بلجيكي من أصل مغربي يعتقد أنه يقاتل في الشرق الأوسط.