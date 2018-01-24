مقتل 20 شخصًا من بينهم مدنيين جراء القصف التركي على عفرين

دمشق(صدى):

في مواصلة للقصف التركي الهمجي على منطقة عفرين السورية، أعلنت الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية للإدارة الذاتية في المنطقة، هيفي مصطفى عن مقتل 20 شخصًا، أمس الثلاثاء ،من بينهم مدنيين.

ووجهت مصطفى التُهم لتركيا بانها تستهدف المدنيين بغية تهجيرهم من قراهم وفتح المجال لاجتياح بري ، بحسب تصريحاتها لقناة ” الحرة ” الأمريكية.

وأشارت إلى أن تركيا تشن هجومًا بريًا وجويًا على جبهات في القرى الحدودية، وتتحرك بحذر في مركز المدينة.

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