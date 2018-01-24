الائتلاف الإسرائيلي يناقش إعادة طرح قانون حظر رفع الآذان بالمساجد

القدس المحتلة(صدى):

يسعى الائتلاف الحاكم في إسرائيل إلى إعادة دعم قانون ” المؤذن ” الذي من شأنه حظر رفع الآذان في المساجد.

ومن المتوقع أن تجري لجنة التشريع في الكنيست ،يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، نقاشًا أوليًا لإعداد مشروع القانون للقراءة الأولى.

وبحسب صحيفة ” هارتس ” الإسرائيلية، الحكومة أبدت ملاحظتين على قضية دعم مشروع القانون، الأولى هي تعيين طاقم من الوزراء مهمته الأساسية بلورة نسخة واحدة من المقترحين.

والملاحظة الثانية هي مطالبة اللجنة الوزارية للتشريع بالمصادقة على النسخة الجديدة قبل عرضها للتصويت أمام اللجنة التشريعية في الكنيست.