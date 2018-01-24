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آلاف من الجماهير في مباراة الأهلي والعروبة يؤدون الصلاة في منظر مهيب

آلاف من الجماهير في مباراة الأهلي والعروبة يؤدون الصلاة في منظر مهيب
نواف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو اصطفاف آلاف من المصلين من جماهير فريقي الأهلي والعروبة، في ملعب الجوهرة في جدة، لأداء صلاة العشاء قبل بدء المباراة.

واصطف المصلون الذين ملؤوا الساحات الخاصة بالملعب لأداء فريضة الصلاة، قبل بدء المباراة التي أقيمت الأحد الماضي في مسابقة كأس الملك، في مشهد مهيب حاز على تداول واسع وإعجاب الكثيرين.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 3 ساعات

هذول شبابنا
وقت الصلاه صلاه
وقت الكوره كوره

[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 3 ساعات

هذول شبابنا
وقت الصلاه صلاه
وقت الكوره كوره

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