أمير عسير يطالب بدراسة ظاهرة الانتحار بعد انتشارها

محمد بن طحيطح(صدى):

وجّه أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بدراسة ظاهرة الانتحار، التي انتشرت بقرية حموان التابعة لمركز السعيدة غرب المنطقة، وشهدت عدة حوادث خلال العام الماضي، والعمل على معالجتها.

وبيّنت مصادر أن التوجيه حثّ على تحرك وزارة الشؤون الإسلامية والإدارة العامة للتعليم وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، لدراسة الظاهرة وإيجاد الحلول التي تضمن الحد منها بالطرق المناسبة.

وكشفت المصادر أن الجهات المعنية بالتوجيه شرعت في الإجراء كل فيما يخصه؛ حيث كلف باحثون بمكتب العمل والجمعية الخيرية؛ للوقوف على الحالة الاجتماعية والمعيشية لأهالي القرية، والعمل على وضع حلول مناسبة وفق ما يرونه من واقع الطبيعة.