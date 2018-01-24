تركي آل الشيخ: ” أنا هنا بمكاني”

نواف السالم(صدى):

قال المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة إنه لا مكان لمن يخرق ميثاق الشرف ، مضيفا أنه من المضحك أن ردهم الوحيد هو بـ “الأماني” و “الأحلام” أنه تم اعفائي من منصبي قول لهم: أصحو بعد نومكم فأنا هنا بمكاني. وحتى لو تركته فسأظل جنديًا بكل مكان أكون به.

وأكد تركي آل الشيخ، عبر تغريدة له على “تويتر” أنه في في دفاعنا عن الوطن لن نجامل أو نداهن وسنضع دائًما النقاط على الحروف وبكل وضوح وقوة. من يتابعني وهو يظن أنه سيسمع كلامًا منمقًا حذرًا يدور حول الحمى فأنصحه بإلغاء متابعتي.