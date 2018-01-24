لليوم الرابع على التوالي..الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات تنهي أعمالها دون تقدم أي مرشح

القاهرة(صدى):

أعلنت الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات أن اللجنة المشكلة من الهيئة لتلقي طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية، أنهت أعمالها ،الثلاثاء، دون أن تتلقى أية طلبات للترشح في الانتخابات، وذلك لليوم الرابع على التوالي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة المستشار محمود الشريف في تصريح له : إن مكاتب التوثيق والشهر العقاري على مستوى مصر ، وعددها 390 مكتباً، قامت باستخراج قرابة 917 ألف استمارة تأييد حررها المواطنون لمن يرغبون في ترشيحهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك خلال الفترة من 9 يناير الجاري وحتى الثلاثاء.

وأشار المستشار الشريف إلى أن مكاتب التوثيق والشهر العقاري ستظل تستقبل المصريين الراغبين في عمل استمارات التأييدات، حتى يوم 29 يناير الجاري، بما فيها أيام الجمعة والعطلات الرسمية.