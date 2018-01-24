مساعدات كويتية داعمة لسوريا بمليار و600 مليون دولار

خالد الظفيري(صدى):

بلغ مجموع حجم تعهدات الكويت المعلنة أمام المؤتمرات الدولية للمانحين لدعم الأوضاع الإنسانية في سوريا ودول الجوار مليار و600 مليون دولار، وفقًا لما أعلنه مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية بالكويت ناصر الهين.

وأكد الهين أن الكويت تقدر الجهود الأممية فى مساعدة اللاجئين السوريين وتقديم الدعم لهم.

جاء ذلك على هامش مشاركة الهين في زيارة وفد ممثلي الدول الأعضاء فى مجموعة كبار المانحين لدعم الوضع الإنسانى فى سوريا لمنطقة البقاع شرق لبنان.