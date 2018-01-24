مانشستر سيتي يتأهل لنهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

ماجد محمد(صدى):

فاز فريق مانشستر سيتي، على بريستول سيتي، الذى ينافس فى دوري الدرجة الأولى ” تشامبيونشيب ” ، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي استضافها ملعب ” آشتون جيت ” معقل بريستول، في إياب نصف نهائي البطولة، ليتأهل إلى نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

السيتي تأهل للنهائى بنتيجة 5 / 3 في مجموع المباراتين، بعدما فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 2 / 1، في 9 يناير الماضي، على ملعب ” الاتحاد ” .

جاء هدف التقدم لصالح مانشستر سيتي فى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، وتحديداً في الدقيقة 43، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.