دراسة: القهوة تؤثر على أداء الرياضيين

نورة الشهري (صدى):

قالت نتائج دراسة حديثة من جامعة دبلن الأيرلندية : إذا أراد الرياضي الاستفادة من الكافيين لابد أن يتوقف عن تناوله باستمرار.

ونصحت الدراسة الرياضيين على التوقف عن عادة شرب القهوة في الصباح، والحد من تناول أية مشروبات تحتوي على الكافيين في الأوقات الحرة التي لا يمارسون فيها تدريباتهم أو نشطهم الرياضي.

ويرجع سبب ذلك إلى أن تناول مشروبات الكافيين بشكل يومي يضعف حساسية الجسم له، ويقلل من تأثيره المحفّز للأداء.

ووجد فريق البحث أن الرياضيين الذين يتناولون كوبين إلى 3 أكواب من القهوة يوميًا قد انخفض أداؤهم البدني حتى بعد مضغهم لعلكة الكافيين التي تحتوي على جرعة محفّزة للنشاط.