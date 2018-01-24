آرسنال يقدم عرض بـ 58 مليون يورو لضم أوباميانج

نواف السالم(صدى):

كشف نادي آرسنال الإنجليزي، عن رفع عرضه المقدم إلى بوروسيا دورتموند، للحصول على خدمات لاعبه بيير أوباميانج، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقالت مصادر صحفية، إن آرسنال قدم 58 مليون يورو بدلاً من 55، إلا أن دورتموند يتمسك بالحصول على 70 مليون يورو للسماح برحيل الدولي الجابوني.

وارتبط اسم أوباميانج مؤخرًا بالانضمام لصفوف الجانرز، حيث تواجد وفد من النادي الإنجليزي في دورتموند لحسم الصفقة، ومن المنتظر أن يتم حسم الصفقة قبل إغلاق نافذة الانتقالات في 31 يناير الحالي.