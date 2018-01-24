بالفيديو.. والد الطفلة ” ريوف ” يطالب بعلاجها في الخارج

عادل الحربي (صدى):

طالب والد الطفلة ” ريوف ” ،التي وُلدت منذ 3 سنوات وتعاني من تشوهات خلقية في أطرافها العلوية إضافة إلى أنها بدون قدمين، سفرها للخارج بحثا عن علاجها الذي يجعلها مثل أقرانها من الأطفال.

وقال المواطن محمد الشمري، والذي يقبع بحفر الباطن، إن ابنته وُلدت منذ 3 سنوات بعدة تشوهات خلقية، بعضها في جهاز المسالك البولية، وتم إجراء عملية جراحية بعد ولادتها، إلا أن معاناتها في أنها خلقت بدون قدمين وبتشوهات في الأطراف العلوية ليس لها علاج ناجع داخل المملكة بحسب ما أكدته التقارير والفحوصات الطبية الرسمية.

وأكد والد الطفلة،أن جميع الأطباء والمستشفيات التي خضعت ريوف فيها للفحوصات الطبية أوصوا بضرورة سفرها للخارج لتلقي العلاج الناجع لحالتها، مشددين على أن علاجها غير متوفر في المملكة، مناشدا التدخل لرفع المعاناة عنها.

وأشار إلى أن مكتب الضمان الاجتماعي في حفر الباطن تواصل معه مؤخرا وحصل منه على التقارير والمستندات التي تخص حالة ” ريوف ” إلا أنه لم يتم أي إجراء رسمي حتى الآن، مضيفًا أن المديرية العامة للشئون الصحية بحفر الباطن اطلعوا كذلك على كافة بيانات الطفلة وتاريخها الطبي والفحوصات الخاصة بحالتها الصحية، وما زال ينتظر قرارا يرفع معاناتها.