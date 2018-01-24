محمد صلاح يحصد 3 جوائز من ” فانتازي بريميرليج “

ماجد محمد(صدى):

فاز النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزى، بثلاث جوائز من لعبة ” فانتازي بريميرليج ” ، وذلك خلال حصاد الأفضل فى الدور الأول من موسم 2017-2018 .

وكان لمحمد صلاح نصيب الأسد في جوائز الفانتازي، حيث حصد 3 جوائز مختلفة، بينما حصد ليروى سانى نجم مانشستر سيتى جائزة، وحصد فابيانسكى حارس سوانزي سيتي جائزة أخرى.

ووفقا للموقع الرسمي للبريميرليج فإن الجائزة الأولى لصلاح، هي نجاحه في الحصول على أعلى نقاط خلال 19 جولة بالدور الأول حيث وصل لـ145 نقطة، بعدما سجل 15 هدفا وصنع 5 آخرين وحصد 15 نقطة ” بونص ” .

أما الجائزة الثانية فهي ثقة الجماهير، حيث يعتبر أكثر اللاعبين طلبا بين رواد اللعبة، لاسيما بعدما اختاره 57.9 % من رواد اللعبة، بينما الجائزة الثالثة فهو أكثر لاعب زاد سعره في اللعبة هذا الموسم، وذلك بناء على الأرقام الرائعة التي يحققها، حيث بدأ اللعبة وسعره 9 مليون وإسترليني ووصل إلى 10 مليين استرليني حتى نهاية الدور الأول.