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بالصور.. عضو باتحاد الكرة يشجع ولديه على استقبال المعلمين والطلاب بالحلوى

بالصور.. عضو باتحاد الكرة يشجع ولديه على استقبال المعلمين والطلاب بالحلوى
علي العنزي(صدى):

حرص أحد أولياء الأمور بإحدى المدارس الأهلية على استقبال الطلاب والمعلمين مع ولديه ، بتقديم البخور والحلوى والقهوة العربية لهم بالمدرسة اليوم الثلاثاء ، لتشجيعهم في أول يوم دراسي بعد انتهاء إجازة منتصف العام .

ويعد ولي الأمر هو أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة مريح المريح ، والذي نشر صور له برفقة أبنيه زياد وطارق عبر حسابه في ” تويتر ” أثناء استقبالهم للمعلمين وأصدقائهم الطلاب في الصباح ، بمدرسة الحسن بن الهيثم الابتدائية في سكاكا بالجوف .

وعلق ” المريح ” على صوره مع أبنائه قائلًا ” تقديرًا للدور التربوي والتعليمي لمدرستهم ومعلميهم .. أبنائي زياد وطارق استقبلا إدارة ومعلمي وطلاب مدرستهم الحسن بن الهيثم الابتدائية صباح اليوم بالبخور والحلوى والقهوة العربية استعدادًا لفصل دراسي ” .


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