تكريم ” القرني ” في جائزة محمد بن راشد

فيصل العنزي(صدى):

كرم الاستاذ مطر محمد الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، علي القرني رئيس تحرير صحيفة مباشر الالكترونية، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مؤخرا في دبي.

ويعد القرني الاعلامي السعودي الوحيد الذي شارك ضمن الفريق الاعلامي العربي للجائزة، وتم الاشادة بالدور الذي قام فيه من خلال التغطية الصحفية للجائزة.

وقدم القرني شكره وتقديره للقائمين على الجائزة بتكريمه، مشيدا بتعاون زملاءه في اللجنة، وأكد القرني أن التكريم دليل على تميز الإعلاميين السعوديين في كافة المحافل المحلية والخارجية.