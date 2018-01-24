بالصور.. سفير خادم الحرمين بالقاهرة يقيم حفلًا بمناسبة ذكرى البيعة الثالثة

القاهرة(صدى):

أقام معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، عميد السلك الدبلوماسي العربي، حفلاً مساء اليوم الثلاثاء، بمقر السفارة بالقاهرة، بمناسبة ذكرى البيعة الثالثة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، مقاليد الحكم في المملكة.

وألقى معالي السفير قطان كلمة في الحفل، أكد فيها أن ” ما وصل إليه الوطن الحبيب من تطورٍ ونهضة فِي كافة المجالات في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله – يدعو للفخر والاعتزاز ” .

حضر الحفل عدد من الوزراء والمسئولين المصريين والسفراء والدبلوماسيين العرب والأجانب المعتمدين لدى مصر، ومديرو المكاتب ورؤساء الأقسام بالسفارة السعودية وعدد من المواطنين السعوديين المتواجدين في مصر ومجموعة.