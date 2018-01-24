طريقة جديدة لمراقبة نشاط طفلك على الأنترنت

نورة الشهري (صدى):

أطلقت شركة بريطانية متصفح ويب آمن للأطفال ومريح للوالدين، يتيح لهم مراقبة أنشطة أطفالهم على الإنترنت في الوقت الحقيقي وإغلاق وحجب المواقع غير المناسبة لأبنائهم، دون أن يعلموا سبب عدم إمكانهم الدخول على مثل هذه المواقع.

وأوضحت شركة ” سانتوك ” المطورة لأفضل هاتف مخصص للأطفال ” Monqi ” والذي أطلقته في أكتوبر 2017، أن متصفحها يتضمن ميزة البحث الآمن للأطفال، كي يسمح لهم تصفح المواقع والبحث عن المعلومات بأريحية دون قلق.

و يتسم بميزة الدخول عن بعد، أي مراقبة الأنشطة من قبل الآباء في أي وقت، حتى إن لم يتواجدوا مع أطفالهم، حيث يتضمن البرنامج رقاقة تسمح للوالدين تعقب ما يشاهده أطفالهم على الإنترنت عن بعد في الوقت الحقيقي، والتحكم في حجبه أو إلغائه.

يُذكر أن هاتف ” Monqi ” لا يسمح بتحميل أي محتوى أو تطبيقات من دون موافقة الأم أو الآب ويتضمن حزمة شاملة وكاملة من المراقبة الأبوية، من حيث تخصيص وقت محدد مسموح فيه للأطفال لاستخدام الهاتف يومياً، ثم إغلاقه عن بعد من قبل الآباء، بحسب الرغبة.