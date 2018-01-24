وصول رئيس مجلس النواب الأمريكي إلى الرياض للاجتماع بمجلس الشورى

عادل الحربي(صدى):

وصل بول ريان رئيس مجلس النواب الأمريكي ، إلى مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض مساء أمس الثلاثاء ، حيث استقبله معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري ، وعضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأمريكية المهندس محمد النقادي ، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب ، والقائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة لدى المملكة كريستوفر هنزل ، بالإضافة إلى عدد آخر من المسؤولين .

ويلتقي ” ريان ” خلال الزيارة بعدد من كبار المسؤولين ، حيث يعقد اجتماعًا مع كبار المسؤولين ، حيث يعقد اجتماعًا مع رئيس مجلس الشورى .