” قرقاش ” : قطر تخاطب جمهورها وتنفق لإقناعهم

أبوظبي(صدى):

أكد وزير خارجية الإمارات الدكتور أنور قرقاش ، أن الإنطباع العام في حديثه مع العديد من الصحفيين والمتابعين الأوروبيين أن الآلة الإعلامية القطرية وبالرغم من إنفاقها السخي، إلا أن أزمة الدوحة تظل ثانوية، مشيرًا إلى ان قطر تخاطب جمهورها وتنفق لإقناعهم.

وأضاف ” قرقاش ” ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل ” تويتر ” ، في تغريدة أخرى أن ” العديد من المسؤولين الأوروبيين يدرك أن قطر في أزمتها سوق واعدة لكافة أنواع العقود، وأن هواجس الدوحة تشكل فرصة سانحة لشركاتهم وبضائعهم، ومع هذا فإن الصفقات والعقود لم تغيّر من قلة الإهتمام بورطة الدوحة ” .