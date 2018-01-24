حادث تصادم شرق جدة يخلف 5 إصابات

نايف السالم(صدى):

أصيب 5 أشخاص في حادث مروري بمحافظة جدة، بينهم ثلاثة اصابات متوسطة واصابتان بسيطة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبو زيد، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمحافظة جدة تلقت، اليوم الثلاثاء بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم جنوب كبري الملك عبدالله طريق الحرمين باتجاه الشمال.

وأضاف: “ فور تلقي البلاغ من غرفة عمليات الهلال الأحمر 997 ثلاث فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة، إلى موقع الحادث بمتابعة القائد الميداني سعود القرني ، حيث تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلهم مستشفى شرق جدة العام ” .

وأهاب أبو زيد بجميع قائدي المركبات بتوخي الحذر، والالتزام بأنظمة المرور، والتقيد بالسرعة المحددة، متمنيًا السلامة للجميع.