محلل سياسي: يجب أن نبايع المملكة ونعادي من يعاديها

نايف السالم(صدى):

أكد أمجد طه الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني للشرق الأوسط ، إن المرحلة القادمة ستكون خطيرة ، وفارقة في تاريخ المنطقة العربية ، لذلك يجب أن يتكاتف الجميع ضد العدو الإرهابي عبر مبايعة المملكة .

وقال ” طه ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ” المرحلة القادمة حاسمة خطيرة ومهمة جداً.. لذا علينا؛ من المهد الى اللحد..ان نبايع من يبايع السعودية ونعادي من يعاديها، وصحيح لسنا بـ جنود او عسكريين ولكننا محاربون اشداء..عزمُنا بالله مشدود الوثاق..وسنكون حيث يكون الحق والعربي الحر ” .