ماذا سيحدث لو دارت الأرض إلى الجهة المعاكسة ؟

الثلاثاء 23
يناير
هذا خلق الله وتقديره ,,
,, قال سبحانه وتعالى : (( إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ )) ,, سورة القمر ,, الآيه 49 ,,
,, فلا تتوقعون ولا تصرفون ولا تحرفون .. ولن تستطيعوا ، تغيير اي شيء في خلق الله ونواميسه في مخلوقاته ,,
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41698 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا خلق الله وتقديره ,,
,, قال سبحانه وتعالى : (( إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ )) ,, سورة القمر ,, الآيه 49 ,,
,, فلا تتوقعون ولا تصرفون ولا تحرفون .. ولن تستطيعوا ، تغيير اي شيء في خلق الله ونواميسه في مخلوقاته ,,