  • الثلاثاء 23

    يناير

  1. الرئيسية
  2. فيديوهات متنوعة
  3. ماذا سيحدث لو دارت الأرض إلى الجهة المعاكسة ؟

ماذا سيحدث لو دارت الأرض إلى الجهة المعاكسة ؟




تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 41698 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذا خلق الله وتقديره ,,

,, قال سبحانه وتعالى : (( إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ )) ,, سورة القمر ,, الآيه 49 ,,

,, فلا تتوقعون ولا تصرفون ولا تحرفون .. ولن تستطيعوا ، تغيير اي شيء في خلق الله ونواميسه في مخلوقاته ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *