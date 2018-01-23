البحرية الأمريكية تكشف أكاذيب وادعاءات إعلام إيران الفاسد

واشنطن(صدى):

أفصحت البحرية الأمريكية عن كذب وادعاء وسائل الإعلام الإيرانية ، فيما يتعلق بتقارير توتر الأوضاع في مضيق هرمز ، بين الأسطول الأمريكي والإيراني ، بعدما أكدت القوات البحرية التابعة للولايات المتحدة إنها تلقت رسائل إذاعية من سفن بحرية تابعة لطهران وتفيد بأنها تجري تدريبات بحرية .

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية ، فإن المتحدثة باسم البحرية التابعة للولايات المتحدة كلو مورغان ، أشارت إلى أن سفنها القابعة في مضيق هرمز بالخليج العماني تلقت رسائل إذاعية أمس الإثنين من البحرية الإيرانية تفيد بإجرائها لتدريبات سنوية تستمر يومين داخل المنطقة .

وتؤدي هذه التصريحات دور كبير في الكشف عن ادعاءات وأكاذيب نظام الملالي الإعلامي الفاسد ، والتي تزعم أن سفنها الحربية أرسلت طلقات تحذيرية ضد سفن السعودية وأمريكا ، إلا أن تصريحات ” مورغان ” نفت هذه الادعاءات.

وجاءت تلك التصريحات، كاشفة لادعاءات وأكاذيب أبواق نظام الملالي الإعلامية ، والتي زعمت أن سفنها الحربية في مضيق هرمز أرسلت طلقات تحذيرية ضد سفن سعودية وأميركية ، إلا أن تصريحات المتحدثة باسم البحرية في الولايات المتحدة نفت ذلك، مضيفة أنها أخبرت الأساطيل الموجودة في مضيق هرمز قبل بدء تدريباتها المشتركة .