  • الثلاثاء 23

    يناير

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. البحرية الأمريكية تكشف أكاذيب وادعاءات إعلام إيران الفاسد

البحرية الأمريكية تكشف أكاذيب وادعاءات إعلام إيران الفاسد

البحرية الأمريكية تكشف أكاذيب وادعاءات إعلام إيران الفاسد
واشنطن(صدى):

أفصحت البحرية الأمريكية عن كذب وادعاء وسائل الإعلام الإيرانية ، فيما يتعلق بتقارير توتر الأوضاع في مضيق هرمز ، بين الأسطول الأمريكي والإيراني ، بعدما أكدت القوات البحرية التابعة للولايات المتحدة إنها تلقت رسائل إذاعية من سفن بحرية تابعة لطهران وتفيد بأنها تجري تدريبات بحرية .

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية ، فإن المتحدثة باسم البحرية التابعة للولايات المتحدة كلو مورغان ، أشارت إلى أن سفنها القابعة في مضيق هرمز بالخليج العماني تلقت رسائل إذاعية أمس الإثنين من البحرية الإيرانية تفيد بإجرائها لتدريبات سنوية تستمر يومين داخل المنطقة .

وتؤدي هذه التصريحات دور كبير في الكشف عن ادعاءات وأكاذيب نظام الملالي الإعلامي الفاسد ، والتي تزعم أن سفنها الحربية أرسلت طلقات تحذيرية ضد سفن السعودية وأمريكا ، إلا أن تصريحات ” مورغان ” نفت هذه الادعاءات.

وجاءت تلك التصريحات، كاشفة لادعاءات وأكاذيب أبواق نظام الملالي الإعلامية ، والتي زعمت أن سفنها الحربية في مضيق هرمز أرسلت طلقات تحذيرية ضد سفن سعودية وأميركية ، إلا أن تصريحات المتحدثة باسم البحرية في الولايات المتحدة نفت ذلك، مضيفة أنها أخبرت الأساطيل الموجودة في مضيق هرمز قبل بدء تدريباتها المشتركة .

 


الوسوم:, , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *