” المرور ” : تخفيض السرعة في جسر الخليج بالرياض إلى 50 كيلو

علي القحطاني(صدى):

نوهت إدارة المرور العام، اليوم الثلاثاء، عن خفض سرعة الطريق على جسر الخليج بمدينة الرياض، إلى 50 كليو متر؛ لوجود أعمال صيانة وترميم للجسر.

وأعلنت ” المرور ” ، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” نظرًا لوجود أعمال صيانة مجدولة تتعلق بترميم جسر الخليج في الاتجاه الشرقي والغربي، والتي تستغرق قرابة الثمانية أشهر، حيث أن إدارة المرور ترغب في عدم إغلاق الطريق أمام حركة سير المركبات، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ويتطلب الوضع القائم بتخفيض السرعة ” .