بالصور.. نتائج انتخابات غرفة الخرج في دورتها الرابعة

عادل الحربي(صدى):

شهدت قاعة الفرسان للاحتفالات إسدال الستار على أكبر انتخابات شهدتها الغرفة عبر تاريخها ، والتي شارك فيها أكثر من ٢٠٠٠ ناخب ، من بين أكثر من ٦٠٠٠ عضوًا لهم حق التصويت، حيث أعلنت اللجنة الإشرافية على انتخابات الدورة الرابعة لمجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالخرج برئاسة الأستاذ محمد أحمد المالكي مساء اليوم (الثلاثاء) فوز ٦ مرشحين من بين ١٢ مرشحًا ومرشحة تنافسوا على الفوز بمقاعد قائمتَي التجار والصناع ؛ سيشكلون مجلس الإدارة الجديد بعد قرار الوزير بإضافة ثلاثة من الأعضاء يختارهم لاحقاً وذلك لتسيير العمل خلال الفترة من 1439 إلى 1443هـ .

وقد نجح المهندس عبدالعزيز بن ربيع الخواجي في تصدر قائمة التجار بحصوله على ٨٤ صوتًا ، تلاه ثانياً الأستاذ عبدالعزيز بن قطين العتيبي وحصل على ٥٧ صوتًا ، ثالثاً المهندس محمد بن إبراهيم العييناء وحاز ٥٥ صوتًا ، رابعاً الأستاذ سلطان مضحي القريني وحاز على ٥١ صوتًا ، خامساً الأستاذ خالد بن عايض الدوسري ٤٣ صوتًا .

بينما نجح الأستاذ مشعل بن صالح الجعيدي من قائمة الصناع بتأهله وحصوله على ١٤٨ صوتًا وهو الأعلى صوتاً من بين المرشحين ، وأكد محمد أحمد المالكي رئيس اللجنة الإشرافية على الانتخابات أن انتخابات الدورة الرابعة سارت بشكل جيد نتيجة للاستعدادات المبكرة ، وأشاد بالإعداد الجيد من جميع فِرق الإعداد المكونة من فريق غرفة الخرج ، وفريق مجلس الغرف السعودية، وفريق لجنة الإشراف على الانتخابات، وفريق الدعم الفني، مؤكدًا أن هذه الانتخابات ستؤسس لمنعطف جديد في الغرفة خلال الدورة التي تستمر من هذا العام 1439 حتى 1443هـ. وكشف “ المالكي ” عن أن انتخابات هذه الدورة شهدت منافسة عدد من الناخبين والمرشحين وقال: “ لأول مرة يتقدم ١٢ مرشحًا للتنافس على مقاعد مجلس إدارة الغرفة ” من ناحية أخرى اعتبر المهندس منصور العماج أمين عام غرفة الخرج أن الغرفة تحتفل بعرس انتخابي مشهود، انطلق صباح الثلاثاء، وزاده جمالاً حجم التنافس الشريف بين جميع المرشحين، وحضور كبير من قِبل الناخبين كما شكر العماج رئيس مجلس الإدارة السابق المهندس شويمي بن عجيان آل كتاب وجميع أعضاء المجلس على ما قدموه خلال الفترة الماضية في تاريخ الغرفة التجارية والصناعية بالخرج .

وتمنى التوفيق والسداد للجميع خلال المرحلة المقبلة لتطوير القطاع الخاص بالمحافظة ، وتهيئة وتطوير غرفة الخرج بما يتسق مع التوجهات الاقتصادية العامة للمملكة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان .