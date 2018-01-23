” تعليم مكة ” ينفي صحة حادثة اختفاء طالبة بمدارس الهجرة

نايف السالم(صدى):

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة، أن الرسالة المتداولة عن فقدان طالبة بإحدى مدارسها هذه الأيام قديمة، ولا أساس لها من الصحة، مؤكدة أن الرسالة قديمة، و حدثت في عام 2015.

وكانت رسالة قد تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على لسان شقيق إحدى الطالبات، ناشد فيها البحث عنها؛ إذ فقدت أثناء خروجها من إحدى المدارس بحي الهجرة بمكة لمدة أربعة أيام، بعد أن ذهب للتسوق وتركها في مركبته، وعاد ولم يعثر عليها، وأُصيبت أمها بحالة نفسية، وما زالت تتلقى العلاج في المستشفى إثر هذه الحادثة، وهو ما نفته الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة.