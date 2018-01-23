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جامعة الباحة تفتح باب التسجيل لبرامج الدورات التدريبية والدبلومات

جامعة الباحة تفتح باب التسجيل لبرامج الدورات التدريبية والدبلومات
إبراهيم الزهراني(صدى):

أكدت كلية الدراسات التطبيقية والتعليم المستمر في جامعة الباحة ، على فتحها باب التسجيل لبرامج الدبلومات المصنفة من وزارة الخدمة المدنية ، بالإضافة إلى دورات اللغة الإنجليزية والدورات القصيرة ، في الباحة وبلجرشي والمخواة وقلوة و المندق ، وذلك للعام الدراسي الثاني من العام الجامعي 1438- 1439هـ .

وأوضحت الكلية أن الرسوم تقدر بـ4000 ريال لكل فصل دراسي في تخصصات دبلومات البنين والبنات لمدة عامين بدبلوم تقنية البرمجة وقواعد البيانات ، ودبلوم اللغة الإنجليزية ، بالإضافة إلى مبلغ 3 آلاف ريال لكل من دبلوم تطبيقات الحاسب المكتبية للبنين والبنات ، ودبلوم شبكات الحاسب الآلي للبنين فقط .

ولفتت الكلية إلى أنه على الراغبين في التسجيل ببرامج الدبلومات والدورات التدريبية المذكورة التسجيل المباشر بمقر الكلية أو عن طريق الروابط التالية :

– برامج الدبلومات: من هنا  .

– دورات اللغة الإنجليزية: من هنا .

– الدورات القصيرة: من هنا .


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